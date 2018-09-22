بدأت القوات الجوية السعودية اليوم (السبت) بتنفيذ بعض عروضها بطائرات مقاتلة، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني خلال الأيام الجارية.

وتزينت الطائرات المقاتلة بألوان علم وشعار المملكة، وهي تحلق في سماء السعودية لتنفيذ استعراضات عسكرية احتفالية.

وقالت إمارة مكة المكرمة إن العروض بدأت في محافظة جدة صباح لتكون في ستة مواقع متفرقة، هي: الواجهة البحرية، نافورة جدة، استاد الجوهرة، سارية علم المملكة، مسجد الرحمة، أبرق الرغامة.

 

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