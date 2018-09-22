بدأت القوات الجوية السعودية اليوم (السبت) بتنفيذ بعض عروضها بطائرات مقاتلة، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني خلال الأيام الجارية.
وتزينت الطائرات المقاتلة بألوان علم وشعار المملكة، وهي تحلق في سماء السعودية لتنفيذ استعراضات عسكرية احتفالية.
وقالت إمارة مكة المكرمة إن العروض بدأت في محافظة جدة صباح لتكون في ستة مواقع متفرقة، هي: الواجهة البحرية، نافورة جدة، استاد الجوهرة، سارية علم المملكة، مسجد الرحمة، أبرق الرغامة.
#فيديو_الدفاع#القوات_الجوية_الملكية_السعودية تنهي كافة استعداداتها لتنفيذ عروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة بمناسبة #اليوم_الوطني88 .#حماة_الوطن_في_يوم_الوطنpic.twitter.com/C4K39vywDT
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_Gov_Sa) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨
#دام_عزك_ياوطن
استعدادات لكافة القطاعات ومن ضمنها
القوات الجوية الملكية السعودية للاحتفال#اليوم_الوطني_السعودي_٨٨
(اسأل الله العظيم ان يديم علينا الرضاء والامن والامان) pic.twitter.com/HYXPO5uy07
— نوف بنت سطام🇸🇦 (@NouF9100) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨