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اخبار رياضية > النفيعي لـ”جماهير الأهلي”: ستشاهدون فريق رائع بعد أسبوعين!
22/09/2018   6:50 م

النفيعي لـ”جماهير الأهلي”: ستشاهدون فريق رائع بعد أسبوعين!

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قدم ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، وعدًا إلى جماهير فريقه، خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2018-2019.

ويحتل الأهلي، المركز الرابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 7 نقاط، حققهم من فوزين وتعادل.

ووعد النفيعي في تصريحات لإذاعة “يو إف إم”، جماهير فريقه، بأن يشهدوا فريق رائع، وذلك بعد أسبوعين من الآن، عندما يصل كافة اللاعبين القدامى والجدد، إلى التجانس المطلوب. وفق “أخبار 24”.

وعن مباراة الحزم، التي حسمها الأهلي، بهدفين دون مقابل، في الجولة الثالثة من الدوري، أكد على أن الفريق، حقق الأهم، بالحصول على الثلاث نقاط، مع أداء مرضي إلى حد ما.

النفيعي لـ”جماهير الأهلي”: ستشاهدون فريق رائع بعد أسبوعين!

اخبار رياضية
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