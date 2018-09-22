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اخبار رياضية > البترجي: اللي ما يعجبه مستوى الأهلي يشرب بحر
22/09/2018   6:49 م

البترجي: اللي ما يعجبه مستوى الأهلي يشرب بحر

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في تعليق غير معتاد، رد عبدالله البترجي نائب رئيس النادي الأهلي على الانتقادات التي وجهها البعض لأداء فريق الأهلي خلال مباراته أمام الحزم بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بحدة.

ورفض البترجي تلك الانتقادات، قائلًا: “واللي ما يعجبه يشرب بحر.. ألف مبروك وبإذن الله القادم أجمل”، كما أعاد نشر تغريدة ماجد النفيعي رئيس النادي التي وصف فيها الأهلي بأنه أسد جدة، وكبيرها وسيد بحرها.

يذكر أن الأهلي فاز على الحزم بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة محتلًّا المركز الرابع، إلا أن الاتفاق والشباب يتساويان معه في الرصيد. وفق “عاجل”.

البترجي: اللي ما يعجبه مستوى الأهلي يشرب بحر

اخبار رياضية
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