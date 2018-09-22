وصول محمد بن سلمان لحضور ختام مهرجان الهجن

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مضمار الهجن لرعاية الحفل الختامي لـ #مهرجان_ولي_العهد_للهجن.
وكانت موسوعة #غينيس للأرقام القياسية أعلنت تسجيل مهرجان ولي العهد للهجن والمقام بمحافظة الطائف، كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، وذلك بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11.186، تنافست في 787 شوطاً.
وتسلم الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، شهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية من ممثلها أحمد جمال الدين، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وذلك في ميدان الطائف للهجن.
وجاء تسجيل هذا الرقم العالمي كإنجاز سعودي جديد تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني الـ 88، وقبل ساعات من حضور ولي العهد لختام مهرجان الأمير محمد بن سلمان، والذي يعد الأقوى والأضخم من نوعه في المنطقة، بعد أن تم تخصيص جوائز له بلغت 53 مليون ريال، ووسط مشاركة واسعة وغير مسبوقة من #السعودية ودول الخليج والدول العربية. وفق “العربية نت”.
ويأتي المهرجان في إطار العناية الخاصة التي يوليها الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لقطاع الهجن لتطويره وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة.
وشكلت نجاحات المهرجان نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها ووسط جمهورها ومحبيها، لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لرياضة الهجن العريقة، كما نجح المهرجان في تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، وساهم في تحقيق عوائد ثقافية واقتصادية كبيرة.