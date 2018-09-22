تدخلت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة نهار اليوم (السبت) لتنقذ ساكني عمارة اندلعت فيها النيران والتهمتها، لتتقلص الخسائر البشرية إلى إصابات بحروق.
وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان لها إن فرق الإنقاذ في جدة أخلت أسرة من الحريق الذي شبّ في البناية المكونة من سبعة أدوار، عبر استخدام السلالم.
وأكدت أنها نجحت كذلك في إخلاء عشرة أشخاص من الأدوار العلوية، مستعينة في ذلك بالأدوات اللازمة والرافعة.
وبينت أن الحـادث نتج عنه إصابة رجل وامرأة بحروق، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعاف والعلاج اللازم.
وفق “أخبار 24”.