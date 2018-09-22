“واتساب”.. ميزة جديدة لمستخدمي إصدارات “أندرويد” الأحدث

يعتزم تطبيق “واتساب” إضافة ميزات جديدة استثنائية للذين يستخدمون الإصدارات الأحدث من نظام تشغيل “أندرويد”.
وبحسب موقع “أندرويد بوليس” المتخصص في التقنية فإن تطبيق “واتساب” يعتزم إضافة الميزات الجديدة لنظام تشغيل “أندرويد 9” أو “أندرويد باي” (Android Pie) الجديد.
وأوضح الموقع أن من أبرز الميزات الجديدة، إمكانية إضافة الصور المضمنة داخل التطبيق إلى الإخطارات الأصلية التي تصل إلى كل مستخدم، كما ستظل تلك الصور لفترة طويلة، ولن تذهب سريعًا كما كان يحدث في السابق.وفق “أخبار 24”,
وأضاف أن الميزة الجديدة ستعمل مع الصور الثابتة فقط، وليس مع ملفات الصور المتحركة “GIF” أو مقاطع الفيديو، التي ستظهر على هيئة رمز صغير، ولا يمكن معاينته بشكل كامل في الإشعارات.