فتاة سعودية تعمل نادلة في مطعم بالشرقية.. وأخرى تفتتح مقهى للشاي

نشرت عضو مجلس الشورى نورة الشعبان مقاطع فيديو جديدة لفتيات وشبان يتحدون ثقافة العيب ويعملون في مهن لا يُقبِل عليها السعوديون، مشيدةً بهؤلاء الشبان والفتيات مؤكدةً أن الوطن فخور بهم واقتصاد المملكة المزدهر يوفر لهم فرصًا هائلة.
وأظهر أحد المقاطع فتاة سعودية تقدم الطعام والمشروبات في أحد المطاعم بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وقد عبَّرت الشعبان عن فخرها واعتزازها بالفتاة، مؤكدةً أنها قادرة على أن تفتح مطعمًا خاصًّا بها يومًا ما.
كما اقتحمت فتاة أخرى مجال المقاهي، إذ أنشأت مقهى خاصًّا بالشاي، وأكدت الفتاة أنها شغوف بالشاي منذ الصغر، ولما وجدت الشاي بصنفيه الساخن والبارد مطلوبًا بكثرة من مرتادي المقاهي قررت فتح ذلك المقهى، مشيرةً إلى أنها حضرت معارض وورش عمل بالمنطقة الشرقية للتعرف على الوصفات والنكهات الأكثر طلبًا. وفق “أخبار 24”.
وقابلت عضو الشورى، شابًّا سعوديًّا يعمل نادلًا في مطعم بالخبر، حيث أوضح الشاب أنه تخرج في قسم الإدارة المالية، وقرر العمل في المطعم لاكتساب الخبرة.