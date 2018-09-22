نشر الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، اليوم السبت، صورة تجمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعلق عليها بأبيات شعرية.
وأشار بن مساعد في تغريدته التي أرفق بها الصورة، إلى تصريح ولي العهد الشهير الذي قال فيه “أنا واحد من العشرين مليون السعوديين وأنا من دونهم لا شيء”.
وعلق على ذلك بالقول:
وانـــا شــاعــِرْ وهَــبْ شــعــرَهْ لــدار وديــنْ..
وعــــــــــنهــــــــُمْ وبــضــــمــيـــــرٍ حَــــــيْ..
أقـــــــــــول ويـــــســـــمـــــــع الــحــاســــــِدْ:-
إنــــــــــــتَ الـــــــركـــن والـــــــسَّــــــاعـــــِدْ..
ومــــــجــــد الــــمــملكـــــة الـــــــصَــــّاعِــــدْ..
ولــــــعيـــون الـــــــســـــــــعـــــوديــــــيــــــن..
يــــــابـــــــــو ســــــلمـــــان إنـــــتَ الــــــضّيْ..
وفق “أخبار 24”.