يمثلون 55% من الزوار الخليجيين.. 919 ألف سعودي زاروا دبي خلال 7 أشهر

كشفت دائرة السياحة بدبي أن نحو 919 ألف سعودي زاروا المدينة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مبينة أنهم يمثلون أكثر من 55% من إجمالي عدد الزوار الخليجيين للمدينة.
وقالت مصادر عاملة في القطاع السياحي، إن مدينة دبي باتت وجهة سياحية أساسية للسياح السعوديين، خاصة خلال إجازات الأعياد الوطنية، والإجازات القصيرة، وذلك لحضور الفعاليات التي تقام بالمدينة.
وأوضحت أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد السياح السعوديين خلال السنوات المقبلة، مع افتتاح مشاريع ومعالم سياحية جديدة، لافتة -وفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية- إلى أن التقارب في العادات والتقاليد من العوامل التي تشجع السعوديين على زيارة دبي.
وأبانت أن السائح السعودي يعتبر من أكثر السياح إنفاقًا حول العالم، سواء كان في الفنادق أو مراكز التسوق أو الوجهات الترفيهية، خاصة أن السعوديين يفضلون السفر مع أفراد العائلة، أو في مجموعات مع الأصدقاء.