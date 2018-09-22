بالتفاصيل.. المملكة تحتضن غداً أضخم عروض السيرك العالمية ضمن فعاليات اليوم الوطني

أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم (السبت) عن تنظيم عرض سيرك “دو سوليه” غداً (الأحد) احتفاءً باليوم الوطني الـ 88 للمملكة، والذي صُمم خصيصا لهذه المناسبة، ليكون من أضخم العروض التي قدّمها حول العالم.
وأوضحت الهيئة أن العرض سينظم في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ويأتي ضمن مجموعة من العروض التي تم اختيارها بعناية فائقة وبمواصفات عالمية تتناسب مع البيئة السعودية، بالتعاون مع أكثر من 17 شركة عالمية ومحلية لتنفيذ الفعاليات المميزة التي سيشهدها المواطنون والمقيمون في عطلة اليوم الوطني.
ويقدم السيرك العالمي (دو سو ليه) استعراضات كبيرة في العديد من الدول حول العالم، وسيحلّ علينا هذا العام بعرض صُمّم خصيصا للمملكة احتفالاً بيومها الوطني الـ 88 للمملكة؛ ويشارك في تقديمه أكثر من (80) عارضاً ينتمون إلى (26) جنسية، يرتدون (245) زياً مبتكراً لأداء العرض.
وسيقام العرض على مسرح تمّ تجهيزه بطول 85 متراً وبعرض 40 متراً، ويتوقع حضور أكبر تجمع جماهيري في تاريخ عروض “دو سوليه”، حيث سيتمّ تقديم العروض بأسلوب يعكس رمزية المناسبة، وستتضّمن التحليق في الهواء باستخدام الحبال الحريرية، والعجلات الألمانية والكهربائية وذات العجلة الواحدة.
بالإضافة إلى العروض النارية والبهلوانية على الجدران، واستعراضات يؤدّيها نخبة من الفنانين المعاصرين، إلى جانب عروض الطيران الفردي باستخدام “الهوفر بورد”. كما ستتخلل فعالية السيرك الكثير من المفاجآت المبهرة والمبتكرة التي اختيرت بعناية من قبل خبرات رائدة في مجال المؤثرات الخاصة.
وفق “أخبار 24”.