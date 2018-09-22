أمانة الرياض تطلق تطبيقًا لمشاركة صور الاحتفال باليوم الوطني

أطلقت أمانة منطقة الرياض تطبيقا يتيح مشاركة صور احتفالات اليوم الوطني الثامن والثمانون والذي يحتفل به الوطن غدا الأحد، كما أعدت رابطا إليكترونيا للتعريف بمظاهر وفعاليات الاحتفال به في ربوع الوطن.
وأتاحت الأمانة التطبيق باسم (تطبيق اليوم الوطني 1440هـ – أمانة منطقة الرياض) على الأجهزه الذكية العاملة بانظمة IOS و Android، فيما يمكن متابعة الموقع الالكتروني على الرابط https://nday.alriyadh.gov.sa.
يذكر أن أمانة الرياض أعدت الكثير من الفعاليات والاحتفالات المتنوعة التي تحتفي باليوم الوطني الـ 88، وتوفر الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع للمشاركة في تلك الاحتفالات.وفق “أخبار 24”.