الاتحاد الاسيوي يمنح وسام الشرف لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وسام الشرف الذي أعلن الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية منحه لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يعد هو الأعلى ويمنح لمرة واحدة جاء تتويجا لواحدة من الأعمال العديدة والمبادرات الرائعة تجاه الإعلام الرياضي لمعالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، حيث قام بالعديد من المبادرات تجاه الإعلام الرياضي استحق على إثره تكريم الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية بوسام الشرف الآسيوي، حيث حرص على إطلاق الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وقدم له دعماً مالياً سخياً ليقوم بمهامه، ودعم الدورات الإعلامية للإعلاميين الرياضيين خارج وداخل المملكة بإقامة دورات تدريبية لمديري المراكز الإعلامية بالأندية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإقامة دورة تأهيلية مكثفة للإعلاميين المشاركين في تغطية كأس العالم 2018 في روسيا، وإطلاق برنامج لتطوير الإعلام الرياضي لتأهيل وصناعة الكوادر الإعلامية الرياضية، يتضمن حزمة من البرامج التدريبية والدورات التأهيلية، بالتعاون مع أكبر المؤسسات الإعلامية المتخصصة، وإطلاق جائزة التميز الإعلامي ابتداءً من موسم 2019.
وساهم أيضاً بمساهمات مباشرة في دعم الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وآخرها استضافة مدينة جدة لنخبة من الإعلاميين في آسيا في الكونغرس ليكتمل المشهد الرياضي الآسيوي تحت مظلة “الكونغرس الآسيوي” بعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.
وقام معاليه بالعديد من المبادرات الإنسانية لعدد من الإعلاميين الرياضيين.. وآخرها كانت مع الراحل خالد قاضي وأسرته، عندما خصص رئيس الهيئة العامة للرياضة دخل مباراة الأهلي والحزم في الجولة الوطن من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأسرة الإعلامي الراحل خالد قاضي.
وشهد الإعلام الرياضي نقلة نوعية بإشراف الهيئة العامة للرياضة على القنوات الرياضية لتغطية الأحداث العالمية، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية خلال السنة الماضية عاصمة للأحداث الرياضي العالمية لمختلف الألعاب، التي شهدت حضوراً إعلامياً كبيراً من جميع دول العالم لتغطية العديد من المنافسات الرياضية المختلفة كبطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج بالرياض، وسباق الأبطال للسيارات بالرياض ، وماراثون الرياض الدولي بالدرعية، ومنافسات أعظم رويال رامبل WWE في جدة والمهرجان العالمي لرياضات المغامرة بجدة.