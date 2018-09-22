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أخبار الخرج > 64 ألف طالب وطالبة بالخرج احتفلوا بذكرى اليوم الوطني
22/09/2018   5:35 م

64 ألف طالب وطالبة بالخرج احتفلوا بذكرى اليوم الوطني

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احتفل اكثر من 64 ألف طالب وطالبة باليوم الوطني الـ 88 لمملكتنا الغالية في مدارس تعليم الخرج بكافة أطيافها ( بنين – بنات ) ورياض الأطفال ، وأندية الحي .
حيث شهدت المدارس برامج تربوية ووطنية متنوعة ، عبر من خلالها الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات عن مشاعرهم وفرحتهم بهذه المناسبة الغالية والذكرى المجيدة، ومدى حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة
وتزينت أرجاء مدارس تعليم الخرج بالأعلام التي رفرفت عالياً حاملة راية التوحيد .
واوضح مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي أن الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني تواجدت في ثنايا اليوم الدراسي للمدارس من خلال الكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية ، بالإضافة إلى القصائد الوطنية ورسائل إلى الجنود المرابطين في الحد الجنوب. مشيدا بتنوع أنشطة وفعاليات المدارس التي تم تنفيذها وإحتفالاتهم بهذه الذكرى العزيزة علينا جميعاً

64 ألف طالب وطالبة بالخرج احتفلوا بذكرى اليوم الوطني

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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