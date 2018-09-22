الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي : نشكر الله ثم ولاة أمرنا على نعمة الأمن والأمان

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي ان الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية من الذكريات الحسنة التي تذكرنا بوجوب شكر الله عزوجل على نعمه الدينية والدنيوية في هذه البلاد ، قال الله تعالى (( واشكروا لله ان كُنتُم إياه تعبدون )) ، ثم انطلاقا من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام (( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )) فإننا نشكر ولاة امورنا في هذه البلاد يداية من الملك المؤسس عبدالعزيز – رحمه الله – ومن جاء بعده من ابنائه الملوك البررة- رحمهم الله- نهاية بهذا الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده المفدى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله اللذان لا زال يقدمان كل ما بوسعهما للوطن والمواطنين والمقيمين .
وقال الشيخ العقيلي واختم تصريحي هذا بذكر قصيدة للعم الأديب الشيخ مبارك بن حمد العقيلي الخالدي – رحمه الله – الذي تشرف بلقاء جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز – رحمه الله – بعد دخوله للأحساء سنة ١٣٣١ والقى بين يديه خطباء عصماء وقصيدة متميزة جاء فيها :-
اعاد لها من مجدها ما تهدما
مليك بحد السيف ذاد عن الحمى
وقلدها عقداً من الفخر ازهرا
كأن به قد نظمت انجم السما
وتوّجها اكليل عزّ معظم
به شأنها اضحى عزيزاً معظما
وسوّرها بالرعب من فتكاته
فكان لها سوراً منيعاً ومعصما
ولاها فأولاها السرور ابو الندى
من النعمى بها واكف هما
وفجّر فيها انهر الشرع دفعة
فلا احد يشكو بها ابداً ظلما
واطلق من اسر العنا كل مبصر
واودع في سجن الفنا كل ذي عمى
مليك وفيّ الذمر من آل فيصل
اجلّ امرؤ ذاتا وفعلا ومنتمى
ابو فيصل عبدالعزيز الذي بها
منار الهدى اعلى وللجود تمما
لك العذر هجر في الذي منك قد مضى
رضينا وحبل الهجر هاقد تصرّما