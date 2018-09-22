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أخبار الخرج > الشيخ عامر بن حزام ال خرصان متحدثا للوطن بمناسبة الْيَوْمَ الوطني 88 : من عز إلى عز يابلادي
22/09/2018   2:12 م

الشيخ عامر بن حزام ال خرصان متحدثا للوطن بمناسبة الْيَوْمَ الوطني 88 : من عز إلى عز يابلادي

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قال الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج وعضو لجنة الإصلاح في المحافظة ان ذكرى الْيَوْمَ الوطني الثامن والثمانين لبلادنا العزيزة المملكة العربية السعودية تذكرنا بكفاح وجهاد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل ال سعود رحمه الله في توحيد هذه البلاد ، والملك عبدالعزيز رحمه الله كما قال عنه الشاعر ابن عثيمين رحمه الله وهو من مواليد الخرج :-

عبد   العزيز    الذي    ذلت    لسطوته
شوس  الجبابر  من  عجم   ومن   عرب

ليث  الليوث  أخو   الهيجاء   مسعرها
السيد   المنجب   ابن   السادة   النجب

قوم    هم    زينة    الدنيا    وبهجتها
وهم    لها    عمد    ممدودة     الطنب

لكن   شموس   ملوك   الأرض    قاطبة
عبد   العزيز   بلا    مين    ولا    كذب

وقال الشيخ عامر ابن خرصان انني افتخر باني احد احفاد الرواد الذين دخلوا مع الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الرياض سنة ١٣١٩ وهو الشيخ معضد بن عامر بن خرصان الشامري – رحمه الله – فرحمة الله على الملك المؤسس عبدالعزيز وعلى جميع رجالاته ، وحفظ الله والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله ، وحفظ الله ديننا ودنيانا وولاة امرنا وبلادنا وشعبنا ، ونصر الله رجال قواتنا العسكرية على الحدود الجنوبية ، ومن عز الى عز يا بلادي

الشيخ عامر بن حزام ال خرصان متحدثا للوطن بمناسبة الْيَوْمَ الوطني 88 : من عز إلى عز يابلادي

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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