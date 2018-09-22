اختيار طبيبة سعودية ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجال طب علم الأمراض

اختارت مجلة بريطانية متخصصة العالمة السعودية ملاك الثقفي ضمن أقوى 100 شخصية مؤثرة في مجال طب علم الأمراض في 2018، بناءً على ترشيح أكاديميين آخرين متخصصين في هذا المجال، إذ أكدت المجلة أنها تقدم صورة مشرفة عن المرأة السعودية وإنجازاتها.
وجاء اختيار مجلة “The Pathologist” للثقفي؛ لدعمها تطبيقات مجال علم أمراض الجينوم الإكلينيكي التشخيصي والبحثي، بالإضافة إلى تطبيقات الطب الشخصي، كأحد أهم المؤثرين في هذا المجال.
وتعد الدكتورة ملاك الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط في هذه القائمة، التي تضم عددًا من العلماء والأطباء المنتسبين لأهم الجامعات ومراكز الأبحاث في الولايات المتحدة وأوروبا. وفق “أخبار 24”.
وكانت الثقفي قد فازت بجائزة الإنجاز للعلماء الشباب من جامعة ماساتشوستس الأمريكية في عام 2015، كما تم تكريمها من جامعة هارفارد في 2014، ونالت ثلاث جوائز من الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض العصبية.
يشار إلى أن الدكتورة ملاك درست الطب في المملكة، وأكملت برنامج الزمالة من جامعة جورج تاون في واشنطن والتخصصات الدقيقة في جامعات كاليفورنيا وسان فرانسيسكو وستانفورد وهارفارد، وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة الطبية والأعمال من جامعة جونز هوبكنز، ولها عشرات الدراسات والأوراق العلمية المنشورة في مجلات علمية ومؤتمرات طبية مرموقة.