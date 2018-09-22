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اخبار رياضية > مقطع صوتي .. رسالة “مؤثرة” من تركي آل الشيخ إلى الجمهور الرياضي
22/09/2018   10:53 ص

مقطع صوتي .. رسالة “مؤثرة” من تركي آل الشيخ إلى الجمهور الرياضي

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وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رسالة مؤثرة إلى الجمهور الرياضي، خلال لقاء الأهلي والحزم، في مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق النادي الأهلي، فوزًا بشق الأنفس على الحزم، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم آل الشيخ، في كلمة له بثت عبر الإذاعة الداخلية لاستاد “الجوهرة المشعة” الذي استضاف مباراة الأهلي والحزم، بالتعازي إلى الإعلامي الرياضي الكبير خالد القاضي، والذي توفي بعد صراع مع المرض.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، على أن القاضي، سيظل في القلب والعقل دائمًا، متقدمًا بالشكر إلى النادي الأهلي، على الموافقة على تخصيص دخل هذه المباراة، إلى أسرة الإعلامي الراحل. وفق “أخبار 24”.

وشدد آل الشيخ، على أن جميع الجمهور الرياضي في المملكة، على العين والرأس، والهم منه كل التقدير والاحترام.

وفي سياق آخر، قدم تركي آل الشيخ، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “يحفظه الله”، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان “يحفظه الله”، وكافة أفراد الشعب السعودي، بمناسبة العيد الوطني 88 للمملكة.

مقطع صوتي .. رسالة “مؤثرة” من تركي آل الشيخ إلى الجمهور الرياضي

اخبار رياضية
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