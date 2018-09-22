هنَّأت مراقبة جوية إماراتية، طياراً سعودياً، باليوم الوطني الـ88 للمملكة، من خلال رسالة عبر اللاسلكي أثناء إحدى رحلات الطيران.
وقالت المراقبة في رسالة خاصة لزميلها بشركة الخطوط الجوية السعودية : “كل عام وأنت بخير الله يحفظكم.. عيدكم من عيدنا.. والله يديم الود”.
من جانبه، عبر الطيار عن شكره وامتنانه لهذه المشاعر الطيبة من المراقبة الإماراتية، سائلاً الله أن يحفظ دار زايد ودار سلمان.
وتحتفل المملكة غداً الأحد (23 سبتمبر) باليوم الوطني الـ88 للمملكة، حيث احتفلت معالم سياحية شهيرة وشركات مرموقة بدولة الإمارات بهذه المناسبة.
وفق “أخبار 24”.