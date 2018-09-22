هيئة الرياضة تكشف “كواليس خطيرة” في السوبر السعودي المصري

كشف رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة السعودية للإعلام والعلاقات العامة، حقيقة عودة النادي الأهلي المصري، للمشاركة في مباراة كأس السوبر بين البلدين، أمام الهلال.
وأعلن ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق، مشاركة الأهلي، في كأس السوبر، متجاهلًا البيان الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والقلعة الحمراء، بخصوص عدم خوض هذه المواجهة.
وقال السلمي، في تصريحات لقناة نادي بيراميدز: “ما يقال الآن حول عودة الأهلي، للمشاركة في السوبر المصري السعودي، أمر غير صحيح، المباراة ستقام بين الهلال والزمالك، في الرياض، ثم بين الزمالك واتحاد جدة في القاهرة”.
وأضاف “نتعجب جميعًا من موقف محمود الخطيب، رئيس الأهلي، والبيان الذي أصدره النادي، بشأن المباراة، وذلك بعدما نقل موافقته بالمشاركة في السوبر، لهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح رجاء الله السلمي، أن الخطيب، عقد جلسة مع هاني أبو ريدة، ونقل له موافقته على مشاركة ناديه في السوبر، وكذلك حدد الموعد الذي يناسبه، ثم انتظر حتى صدور البيان المشترك من الاتحادين المصري والسعودي، ليصدر بيانًا لا يعبر عن الأهلي تمامًا.
وتابع وكيل هيئة الرياضة: “هذا الأمر يستفز الجمهور الرياضي في السعودية ومصر، ويسيء للجماهير، وبالتأكيد أن هذا البيان مستفزًا للجميع، ونرفضه تمامًا”.
وشدد السلمي، على أنه بناء على ذلك، أغلقوا صفحة مشاركة الأهلي، في السوبر تمامًا، وسيتم الأخذ في الاعتبار بعد ذلك موقف القلع الحمراء الأخير.