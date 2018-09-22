نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الاتحاد المصري يتجاهل “البيان السعودي”.. ويؤكد: الأهلي يشارك في السوبر
22/09/2018   10:52 ص

الاتحاد المصري يتجاهل “البيان السعودي”.. ويؤكد: الأهلي يشارك في السوبر

+ = -
1080

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن مواجهة الأهلي أمام الهلال السعودي ستلعب في الموعد المحدد بشكل طبيعي في السعودية ضمن مباراتي السوبر المصري السعودي.

وقال ثروت سويلم، إن الاتفاق نهائي بين الأهلي والاتحاد المصري والسعودي ووزير الرياضة وكل الأطراف، ولا نريد الحديث مجددا في هذا الملف. المباراتان (الأهلي والهلال – الزمالك واتحاد جدة) تمثلان علاقة بين مصر والسعودية. نريد في استمرار العلاقة القوية والرائعة بين البلدين”.

وأضاف سويلم في تصريحات لقناة بيراميدز: “العلاقة أهم من أي مباراة ومن أي رياضة وهذا ما نريد إثباته وخصوصا بين اللقاء الأخير بين المنتخبين في كأس العالم ،الأمر محسوم نهائيا لأن الأشخاص المسؤولة اتخذت القرار بالفعل في وقت سابق”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، “كان هناك اتفاقا نهائيا في حضور محمود الخطيب رئيس الأهلي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد إلى جانب التنسيق مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية. اتفاق على التوقيت وكل شيء”.

وأضاف سويلم، لا نريد الحديث عن هذا الأمر مجددا لأن القرارات تم اتخاذها بالفعل في وقت سابق. قرارات اتخذها المسؤول الأول في الأهلي وهو محمود الخطيب في حضور كل المسؤولين، الأمر أكبر من أي بيانات تُصدر. دولتان حريصتان على العلاقة بينهما”.

وأشار ثروت سويلم إلى “الاتفاقات كانت بحضور هاني أبو ريدة أيضا وهو عضو في الاتحاد الإفريقي ولذلك فالأمور كلها محسوبة – بخصوص طلب الأهلي تغيير موعد مواجهتي نصف نهائي الأبطال للموافقة على لعب السوبر – “.

واختتم تصريحاته قائلاً: “الأمر نهائي. الأهلي سيلعب السوبر ضد الهلال في الموعد المحدد”.

الاتحاد المصري يتجاهل “البيان السعودي”.. ويؤكد: الأهلي يشارك في السوبر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885003753.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.