الاتحاد المصري يتجاهل “البيان السعودي”.. ويؤكد: الأهلي يشارك في السوبر

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن مواجهة الأهلي أمام الهلال السعودي ستلعب في الموعد المحدد بشكل طبيعي في السعودية ضمن مباراتي السوبر المصري السعودي.
وقال ثروت سويلم، إن الاتفاق نهائي بين الأهلي والاتحاد المصري والسعودي ووزير الرياضة وكل الأطراف، ولا نريد الحديث مجددا في هذا الملف. المباراتان (الأهلي والهلال – الزمالك واتحاد جدة) تمثلان علاقة بين مصر والسعودية. نريد في استمرار العلاقة القوية والرائعة بين البلدين”.
وأضاف سويلم في تصريحات لقناة بيراميدز: “العلاقة أهم من أي مباراة ومن أي رياضة وهذا ما نريد إثباته وخصوصا بين اللقاء الأخير بين المنتخبين في كأس العالم ،الأمر محسوم نهائيا لأن الأشخاص المسؤولة اتخذت القرار بالفعل في وقت سابق”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، “كان هناك اتفاقا نهائيا في حضور محمود الخطيب رئيس الأهلي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد إلى جانب التنسيق مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية. اتفاق على التوقيت وكل شيء”.
وأضاف سويلم، لا نريد الحديث عن هذا الأمر مجددا لأن القرارات تم اتخاذها بالفعل في وقت سابق. قرارات اتخذها المسؤول الأول في الأهلي وهو محمود الخطيب في حضور كل المسؤولين، الأمر أكبر من أي بيانات تُصدر. دولتان حريصتان على العلاقة بينهما”.
وأشار ثروت سويلم إلى “الاتفاقات كانت بحضور هاني أبو ريدة أيضا وهو عضو في الاتحاد الإفريقي ولذلك فالأمور كلها محسوبة – بخصوص طلب الأهلي تغيير موعد مواجهتي نصف نهائي الأبطال للموافقة على لعب السوبر – “.
واختتم تصريحاته قائلاً: “الأمر نهائي. الأهلي سيلعب السوبر ضد الهلال في الموعد المحدد”.
عاجل.. ثروت سويلم يكشف عن مقاجأة “الأهلي سيشارك في مباراة السوبر المصري السعودي رغم كل البيانات” #الكورة_في_ملعبك pic.twitter.com/EhrnmehMMv
— Pyramids TV (@pyramids_tv) 21 septembre 2018
التفاصيل الكاملة لمشكلة مباراة السوبر المصري والسعودي بين الأهلي والهلال وكيف تراجع الأهلي عن المشاركة رغم الاتفاقات وبيان الاتحاد السعودي #الكورة_في_ملعبكpic.twitter.com/M3IOCTmCzh
— Pyramids TV (@pyramids_tv) 21 septembre 2018