بعد “هاتريك” أمس.. الأرجنتيني “جوانكا” يتصدر قائمة هدافي دوري المحترفين

أقصى الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب وسط الاتفاق نجمي النصر “النيجيري أحمد موسى”، والهلال “الفرنسي جوميز” عن صدارة قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد انتهاء الجولة الثالثة.
ويأتي ذلك بعد إحراز “جوانكا” ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك فريق الفيحاء خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس، إضافة إلى هدفه في الجولة الماضية في مرمى الباطن، ليتصدر الهدافين برصيد 4 أهداف
وتساوى نجم الهلال “جوميز” مع نجم النصر “أحمد موسى” في عدد الأهداف بثلاثة أهداف لكل منهما، وذلك بعد أن أحرز”جوميز” هدفين لفريقه أمس الأول الخميس في مرمى “الباطن”. وفق “أخبار 24”.
وكان النجم “أحمد موسى” سجل “هاتريك” للنصر في مباراته أمام القادسية الأربعاء الماضي، وهو أول “هاتريك” يتم تسجيله في الدوري لهذا الموسم.
وجاءت الثلاثية التي أحرزها الأرجنتيني جوانكا أمس في مرمى الفيحاء في الدقائق 34، 95، و96 من عمر المباراة التي جرت بملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.