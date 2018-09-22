5 حفلات غنائية في الرياض وجدة والدمام اليوم وغدًا بمناسبة اليوم الوطني

تشهد مدن الرياض وجدة والدمام تنظيم خمس حفلات غنائية، في إطار الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ88، تحت رعاية الهيئة العامة للثقافة وبإشراف المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الفنية بالهيئة.
وتقام اليوم السبت حفلة نسائية في الصالة الرياضية بجدة تحييها الفنانتان نوال الكويتية والمصرية أنغام مساء، كما يحيي كل من عبادي الجوهر وعبد الله الرويشد وخالد عبد الرحمن حفلًا عائليًّا في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
أما الأحد 23 سبتمبر (اليوم الوطني)، فيحيي ماجد المهندس وراشد الفارس وجابر الكاسر حفلًا عائليًّا بمركز الملك فهد الثفافي بالرياض، ويقام حفل عائلي آخر في الصالة الرياضية بجدة يحيه الفنانون محمد عبده ورامي عبد الله ورابح صقر، وفي الصالة الخضراء بالدمام يحيي كل من راشد الماجد وعايض ووليد الشامي حفلًا عائليًّا. وفق “أخبار 24”.
وتحتفل المملكة على مدار اليوم وغدًا باليوم الوطني الـ88، بتنظيم فعاليات غنائية وفنية، وعروض صوتية وضوئية متنوعة في مختلف المدن والمحافظات، برعاية الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للثقافة وأمانات المناطق.
بمناسبة #اليوم_الوطني_ السعودي الــ88 🇸🇦 الهيئة العامة للثقافة اللجنة الفنية تقدم
خمس حفلات فنية في ٢٢ و٢٣ من سبتمبر
في كل من الرياض وجدة والدمام
تنظيم #روتانا وبإشراف معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ @GCA_Saudi #saudia@careemksa@ZainKSA #vodavodasaudiarabia @HokairGroup pic.twitter.com/Xg5sTdXwAv
— Rotana Music (@RotanaMusic) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨