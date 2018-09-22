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أخبار محلية > قطار الحرمين يمكنه استيعاب 160 ألف مسافر يوميًّا.. والسرعة ستتجاوز 300 كلم في الساعة
22/09/2018   10:47 ص

قطار الحرمين يمكنه استيعاب 160 ألف مسافر يوميًّا.. والسرعة ستتجاوز 300 كلم في الساعة

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أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن سعة قطار الحرمين الذي سيتم تشغيله التجاري الشهر المقبل، 160 ألف مسافر يوميًّا، أي نحو 60 مليون راكب سنويًّا.

وأوضح الرميح أن إجمالي مسارات الخط بلغت 450 كيلو مترًا من السكك الحديدية الكهربائية، ويمر القطار بخمس محطات في مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدينة المنورة، وتسير عربات القطار الـ 35 في الاتجاهين بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.

وأشار رئيس هيئة النقل إلى أن مشروع قطار الحرمين السريع، سيسهم في تقليص رحلة السفر البري المعتادة بالسيارات والتي تمتد لأكثر من 4 ساعات إلى ساعتين تقريبًا. وفق “اخبار 24”.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين، هو الأسرع والأكبر في المنطقة، وقد ساهم في تنفيذه تحالف من كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة التي نقلت أحدث التقنيات في القطارات الكهربائية عالية السرعة.

قطار الحرمين يمكنه استيعاب 160 ألف مسافر يوميًّا.. والسرعة ستتجاوز 300 كلم في الساعة

أخبار محلية
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