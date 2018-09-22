شاركت مدن القاهرة والكويت ونيويورك في الاحتفال باليوم الوطني الـ 88 للمملكة، من خلال تزيين أبرز معالمها باللون الأخضر وبصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأظهرت صور متداولة، اتشاح برج القاهرة ومبنى سفارة المملكة في العاصمة المصرية باللون الأخضر؛ احتفالاً باليوم الوطني للمملكة، وكذلك تزينت شاشة “ناسداك” الشهيرة بميدان التايمز سكوير في مدينة نيويورك بعلم المملكة وصورة خادم الحرمين الشريفين.
فيما تزين بنك الكويت المركزي باللون الأخضر؛ ضمن مشاركته في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي.
وفق “أخبار 24”.