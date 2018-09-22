تمكن سائق دراجة نارية من التغلب على طائرة من نوع “f16” خلال سباق سرعة نظمه مطار إسطنبول الجديد، ضمن مهرجان “تكنوفيست إسطنبول” لتكنولوجيا الطيران والفضاء.
ووثّق مقطع فيديو، السباق الذي جرى في مدرج المطار وشاركت فيه 3 سيارات وطائرتان إحداهما من نوع “f16″، إلى جانب دراجة نارية من نوع “كاواساكي”، حيث تمكن سائق الدراجة من الفوز في نهاية السباق.
يشار إلى أن مطار إسطنبول يحتضن منذ يومين فعاليات مهرجان “تكنوفيست إسطنبول” لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يشارك فيه أكثر من 2000 متسابق بعدة فعاليات.
وفق “أخبار 24”.