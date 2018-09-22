اليوم الوطني حول العالم.. دول لها يومان وطنيان وأخرى لا تعرف عنه شيئاً

تحتفل المملكة يوم الأحد القادم باليوم الوطني الثامن والثمانين، في تاريخ الأول من برج الميزان الموافق ليوم 23 سبتمبر من كل عام، ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فكيف حددت دول العالم أيامها الوطنية، وهل تكتفي بيوم واحد؟.
سارت معظم الدول على تقليد الاحتفال باليوم الوطني، ويُسمى عند بعضها بالعيد الوطني، إلا أن دول العالم لم تتفق على حدث معين ليكون تاريخه يوما وطنيا، فبعضها اختاره من إعلان الاستقلال عن المستعمر، مثل البرازيل التي استقلّت عن البرتغال.
وهذا الحدث وهو التحرر من الاستعمار يكاد يكون القاسم المشترك في تحديد اليوم الوطني لعدد كبير من الدول العربية والإفريقية التي كانت محتلة من المستعمر الأجنبي، ومن أشهر الدول الاستعمارية قديما بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. وفق “أخبار 24”.
دول أخرى ليس لديها يوم وطني، مثل بريطانيا والدنمارك، أما هونج كونج فلها يومان وطنيان، في 1 يوليو ويوافق نقل سيادة الجزيرة من بريطانيا إلى الصين، والآخر يوم 1 أكتوبر ويوافق العيد الوطني للصين الشعبية، وفاقت باكستان جميع الدول، خيث إن لها 3 أيام وطنية.