اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
نزل فريقا غوص سعوديان إلى عمق 88 قدماً تحت البحر للاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين تحت الماء.
وأدى غواصو الفريقين العرضة السعودية في قاع البحر، حاملين سيوفاً ومرتدين الثياب والغتر والأشمغة والعقل.
وفق “أخبار 24”.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885003710.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج