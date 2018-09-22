نزل فريقا غوص سعوديان إلى عمق 88 قدماً تحت البحر للاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين تحت الماء.

وأدى غواصو الفريقين العرضة السعودية في قاع البحر، حاملين سيوفاً ومرتدين الثياب والغتر والأشمغة والعقل.

 

وفق “أخبار 24”.