ابتلعت جسماً غريباً.. إنقاذ طفلة تعرضت للاختناق بمطار الأمير نايف في القصيم

تمكن الفريق الطبي والفني بمركز الرعاية الصحية الأولية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم من إنقاذ طفلة تعرضت لحالة اختناق مفاجئة أثناء انتظار رحلتها مع ذويها.
وأوضحت صحة القصيم في بيان لها اليوم الجمعة أن الطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وكانت قد تعرضت لحالة اختناق اثناء تواجدها بصالة المطار، ليصل بلاغ للمركز الصحي بحالة الطفلة، حيث تم توجيه الفريق الطبي الى الموقع ومباشرة الحالة .
وتبين ان الطفلة في حالة إغماء وازرقاق بالشفتين وتوقف التنفس، ليتم نقلها للعيادة الطبية فورا ، حيث فتح مجرى التنفس وتزويدها بالأكسجين، وتمكن الفريق الطبي من إخراج جسم غريب ابتلعته الطفلة عن طريق الخطأ، حيث استعادت الوعي وبدأت بالحديث مع ذويها . وفق “أخبار 24”.
وتم تحويل الطفلة إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة ، للاطمئنان على صحتها وكانت حالتها طبيعية ومستقرة ، وقد غادرت المستشفى وهي بأتم عافية .