دعت وزارة الصحة خريجي الدبلومات الصحية الذين انضموا للوزارة إلى معرفة أماكن وظائفهم عبر اتباع عدد من الخطوات، والتوجة لمديرية الشؤون الصحية في المنطقة المرشح لها.
ونشرت الوزارة على حسابها في تويتر “إنفوجرافيك” يتضمن معرفة إجراءات التوظيف، وذلك بالدخول على رابط البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية، والدخول بحساب الخريج ورقمه السري، ثم معرفة جهة التوظيف التي رُشح إليها.
وأضافت أنه عقب ذلك فإن الخريج سيتوجه لمراجعة مديرية الشؤون الصحية في المنطقة التي بها الوظيفة المرشح لها وفق المواعيد المحددة لكل تخصص.
وتوزعت المواعيد من يوم 30/9/2018 حتى 3/10/2018، مع ضرورة إحضار الخريج لأصول مسوغات التوظيف عند مراجعة المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة المرشح لها.
وفق “أخبار 24”.