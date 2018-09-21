"الداخلية" تعلن آخر نتائج حملة "وطن بلا مخالف" خلال 10 أشهر

كشفت وزارة الداخلية في بيانٍ اليوم الجمعة، عن ضبط 1773293 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في شهر صفر العام الماضي وحتى يوم الخميس الماضي 10 / 1 / 1440 هـ.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 1358584 مخالفًا لنظام الإقامة، و281613 مخالفًا لنظام العمل، و133096مخالفًا لنظام أمن الحدود، في كافة مناطق المملكة، حيث تم ضبط 1425متسللًا إلى خارج المملكة، إلى جانب 30069 متسللًا إلى الداخل، 55% منهم يمنيو الجنسية، و42% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى.
كما تم إخضاع 13447وافدًا مخالفًا، 11737 رجلًا و1710 نساء، لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بالإضافة إلى إيقاع العقوبات الفورية بحق 292632 مخالفًا، وإحالة 249942 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 307761 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 449221 مخالفًا.
وأضافت الداخلية أنه تم ضبط 2711 متورطًا في نقل وإيواء مخالفي تلك الأنظمة، فقد تم إيقاف 676 مواطنًا متورطًا، حيث أخلي سبيل 651 منهم، فيما تستكمل الجهات المعنية الإجراءات القانونية بحق 25 مواطنًا.
وفق “أخبار 24”.