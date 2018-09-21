بسبب هذه المخالفات..”الانضباط ” تغرم رئيس الهلال ومدربه وخالد البلطان وناديي التعاون والاتحاد

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، اليوم (الجمعة)، عددا من القرارات الانضباطية، تضمنت غرامات مالية على رؤساء أندية ومدرب ونادٍ، إضافة إلى الإيقاف بحق عضو مجلس إدارة.
وألزمت القرارات كلا من الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، وخالد البلطان رئيس نادي الشباب بدفع غرامة قدرها (20.000) ريال لكل منهما، لدخولهما مضمار الملعب دون تصريح في مواجهتي فريقيهما أمام الباطن والفتح في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما ألزمت اللجنة محمد القاسم رئيس نادي التعاون بدفع غرامة مماثلة قدرها (20.000) ريال لدخوله إلى مضمار الملعب بعد المباراة للاحتفال مع اللاعبين، وذلك في مباراة فريقه أمام نادي الاتحاد، كما غرّمت نادي الاتحاد في نفس المباراة بغرامة قدرها (15.000) ريال لقذف جمهوره عبوة ماء على المضمار. وفق”أخبار 24″.
وأوقفت لجنة الانضباط عبد الرحمن النمر عضو مجلس إدارة نادي الهلال مباراة واحدة مع تغريمه (20.000) ريال لتواجده بمنطقة الحكام واللاعبين في مباراة فريقه مع فريق الباطن.، كما غرّمت خورخي خيسوس مدرب الهلال بـ (10.000) ريال لرفعه إشارة بيده تجاه لاعب منافس بشكل ينافى الأخلاق الرياضية، في نفس المباراة.