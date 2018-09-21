أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية تنفيذها عروضا جوية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة، بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات للطيران، احتفالاً باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم (الجمعة) أن مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة العربية السعودية ستقوم بالاستعراض في كل من مدينة جدة والرياض والمنطقة الشرقية.
وأضافت القوات الجوية الملكية السعودية استعدت بطائرات من أنواع ( F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون ) وطائرة (MRTT ) المخصصة للتزود بالوقود، حيث تم تجهيزها خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية
وفق “أخبار 24”.