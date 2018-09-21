“الشورى” يطالب “العمل” بمراجعة فئات مستحقة للإدراج في حساب المواطن

طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن والتي لم يشملها الدعم حتى الآن.
ويناقش مجلس الشورى، في جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل، تقرير اللجنة عن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث دعت اللجنة الوزارة لمراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم، وتوسيع مبادرات رعاية الأيتام، ودمج ذوي الظروف الخاصة منهم، في جميع الأنشطة الاجتماعية، ودعم ورعاية أبناء الشهداء.
كما طالب المجلس الوزارة بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية والدعم، حتى يصلوا إلى التمكين والاعتماد على النفس وتشجيع القطاع غير الربحية، لإنشاء مراكز تهتم بأطفال «متلازمة داون»، وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من الوزارة. وفق “أخبار 24”.