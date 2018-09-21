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أخبار الخرج > ندوة تثقيفية تحت عنوان “العلاج الطبيعي والصحة العقلية” بمجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج
21/09/2018   7:52 م

ندوة تثقيفية تحت عنوان “العلاج الطبيعي والصحة العقلية” بمجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج

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نظّم قسم التثقيف الصحي بالتعاون مع قسم التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي بمجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/١/١٠ هـ فعالية تثقيفية هادفة بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي ٢٠١٨ تحت شعار ” العلاج الطبيعي والصحة العقلية “، وذلك في البهو الرئيسي بالمجمع.
تضمنت الفعالية ركناً توعوياً للمراجعين يحتوي على لوحات ومطويات تثقيفية وهدايا خاصة بهذه الفعالية، كما تم تقديم عرض مرئي خاص من قبل المختصين عن أهمية وحيوية دور العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في الحالة الصحية بشكل عام، وانعكاسه بشكل خاص على الصحة النفسية للأفراد سواءً للمرضى النفسيين والإدمان أو للأصحاء، وضمت الفعالية أيضاً ركناً يحتوي على معدّات رياضية علاجية وألعاب مخصصة للعلاج الوظيفي.
من جانبه أوضح مدير مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج د. مجاهد بن ظافر الشهري مدى العلاقة والتأثير المتبادل ما بين عناصر النشاط البدني والعلاج الطبيعي من جهة والصحة العقلية والنفسية من الجهة الأخرى، كما تقدّم بالشكر والتقدير لزملائه المشاركين على جهودهم في الارتقاء بمستوى الوعي الصحي، آملاً من الجميع المساهمة في نشر الثقافة الصحية والنفسية.

ندوة تثقيفية تحت عنوان “العلاج الطبيعي والصحة العقلية” بمجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج

أخبار الخرج
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