شدد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية بين باكستان والمملكة، مؤكدًا أن السعودية تحظى بمكانة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني؛ لاحتضانها مكة المكرمة والمدينة المنورة ولوقوفها مع باكستان في الأزمات.
وأكد عمران خان الذي اختتم زيارة للمملكة أمس الأول -التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد- أن المملكة دولة محورية في العالم الإسلامي لاحتضانها الحرمين الشريفين، ولما تمكله من مخزون نفطي وقوة سياسية ومالية.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية” أن بلاده لن تسمح لأحد أن يعتدي على المملكة، مبينًا أن هذا الموقف عبرت عنه جميع الحكومات المتعاقبة في باكستان.
وأشاد خان بحملة مكافحة الفساد التي بدأها ولي العهد، مؤكدًا أنه يسعى إلى مكافحة الفساد في بلاده كما فعل الأمير محمد بن سلمان في المملكة، مشددًا على أنه ماضٍ في ذلك.
وحول تخصيص المملكة بأول زيارة خارجية له، قال خان إن العادة التاريخية في باكستان جرت عندما يتم إجراء انتخابات، أن الذي يفوز يتوجه للمملكة أولًا.
وفق “أخبار 24”.