عملية أمنية نوعية تسفر عن قــتل الإرهـابي نايف الصيعري

تمكنت قوات الأمن في محافظة شبوه وبإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، من تنفيذ عملية أمنية نوعية ضد أحد الأوكار الإرهـابية لتنظيـم “القـاعدة” الإرهـابي في مديرية خوره غربي مديرية عتـق أسفرت عن قـتل الهـالك نايف الصيعري الدياني أحد قيادي التنظيـم.
وأوضحت الحكومة الشرعية أن العملية الأمنية التي نُفذت في ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة شهدت قتـل القيادي نايف الصيعري الدياني وأسر ثلاثة آخرين من تنظيم “القـاعدة ” الإرهـابي.
وتأتي هذه الخطوة وفق عمليات أمنية وعسكرية تسير في خط متوازِ لملاحقة التنظيمات الإرهـابية داخل اليمن والقضاء عليها وحماية للشعب اليمني من التنظيمات الإرهـابية وميليشيا الانقلاب المدعومة من إيران إلى جانب العمل العسكري لإعادة الشرعية للسلطة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة الميليشيا الحوثية. وفق “أخبار 24”.
ويواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة منذ ثلاثة أعوام تنفيذ العديد من العمليات المشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابيـة التي تتخذ من الأراضي اليمنية مقراً لها، كتنظيم القاعـدة في جزيرة العرب وتنظيم داعـش الإرهـابي والميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.