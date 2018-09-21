كشف المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي، اليوم الجمعة، تفاصيل الحادث المروري الذي تعرّضت له سيارة إسعاف تتبع فرع صحة القنفذة، أثناء نقلها مريضة حاملا في توائم.
وأوضحت “الصحة” أن سيارة الإسعاف كانت تنقل مريضة عشرينية حاملا في توائم في أسبوع حملها الـ 35 من مستشفى “نمرة”، مبيّنًا أنها ووفقًا لتقارير طبية تعاني من أعراض ولادة مبكرة، وسط حالة صحية طارئة ناجمة عن إصابتها بالأنيميا المنجلية.
وأضافت أن الحادث نتج عن انحراف السيارة عن الطريق واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة الساعة 11:30 ص اليوم، ما أسفر عن إصابة طفيفة لأحد الأطباء وكسر بقدم الممرضة المرافقة.
وتم توجيه إسعاف مستشفى المخواة العام مباشرة للحادث ونقل الحالات لمستشفى المخواة العام بمشاركة الهلال الأحمر، وتجهيز غرفة العمليات للمريضة التي لم تصَب بأذى في الحادث، عبر فريق عمل طبي بقيادة استشاري نساء وولادة، وتم توليد المريضة من خلال عملية قيصرية وهي الآن وأطفالها في حالة مستقرة.
وفق “أخبار 24”.