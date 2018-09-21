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أخبار محلية > “الصحة” تسمح لمنسوبيها باستكمال دراستهم خارج أوقات الدوام
21/09/2018   7:46 م

“الصحة” تسمح لمنسوبيها باستكمال دراستهم خارج أوقات الدوام

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وافقت وزارة الصحة على استكمال الراغبين من منسوبيها لدراستهم خارج أوقات الدوام على نفقة الموظف الخاصة، وذلك في البرامج التي لا تتطلب تفرغا للدراسة.

واشترطت الوزارة للموافقة على التحاق الموظف ببرامج تعليمية خارج أوقات الدوام موافقة الإدارة التي يتبع لها الموظف، وعدم تعارض وقت الدراسة مع أوقات العمل، كما اشترطت أن تكون الدراسة على نفقة الموظف الخاصة، دون تحميل الوزرة أي تكاليف مالية أو إدارية تترتب على الدراسة أو الحصول على المؤهل. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن وزير الصحة كان قد طلب في وقت سابق من وزير التعليم إيقاف الجامعات من قبول منسوبي الصحة في البرامج العلمية، التي تنفَّذ برسوم دراسية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب في وزارته.

“الصحة” تسمح لمنسوبيها باستكمال دراستهم خارج أوقات الدوام

أخبار محلية
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