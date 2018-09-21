“العمل” و”السياحة” تعتزمان تدريب الأسر الضمانية على العمل في منشآت الإيواء السياحي بالرياض

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تدريب الشبان والفتيات من أسر الضمان الاجتماعي في الرياض وتمكينهم من العمل في منشآت الإيواء السياحي بالمنطقة.
وبحث مدير هيئة السياحة بالمنطقة المهندس عبد العزيز آل حسن، ومدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الدكتور يوسف السيالي -أمس الخميس- كيفية تأهيل أبناء أسر الضمان للعمل في الفنادق والشقق والوحدات السكنية المفروشة.
وأكد آل حسن أن سياحة الرياض ستعمل على إنجاح هذا المشروع الخيري كونه يخدم فئة مهمة من أبناء وبنات الوطن، مشيرًا إلى أنه في حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح مدير هيئة السياحة بالرياض أنه تم الاتفاق على تطوير خطة لدخول الأسر الضمانية في مدن ومحافظات المنطقة إلى سوق العمل بالاستفادة منهم في تشغيل المنشآت السياحية.