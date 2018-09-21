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أخبار محلية > “مرور جدة” يحذر من تغيير لون السيارة أو وضع الملصقات عليها في اليوم الوطني
21/09/2018   4:26 م

“مرور جدة” يحذر من تغيير لون السيارة أو وضع الملصقات عليها في اليوم الوطني

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حذرت إدارة المرور بمحافظة جدة السائقين من تغيير ألوان سياراتهم أو الكتابة أو إلصاق الصور أو تركيب الملصقات عليها وإخفاء اللوحات خلال احتفالات اليوم الوطني، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة.

وشدد مدير مرور جدة العميد سليمان بن عبد الله الزكري، على أن رجال المرور سيتعاملون بكل حزم مع المخالفين، وستطبق بحقهم العقوبات التي تتضمن حجز المركبات المخالفة، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص.

وأشار العميد الزكري إلى أن المرور أعد خطة ستنفذ خلال احتفالات اليوم الوطني، تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية وتحقيق انسيابيتها في جميع المحاور والتقاطعات والطرق الدائرية والمجمعات التجارية، داعيًا قائدي المركبات للالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع رجال المرور. وفق “أخبار 24”.

“مرور جدة” يحذر من تغيير لون السيارة أو وضع الملصقات عليها في اليوم الوطني

أخبار محلية
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