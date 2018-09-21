أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن المناهج التعليمية لا تحتوي على الفكر الإخواني، مشددًا على أن الكتب تحظى برصانة كبيرة وتوافق كبير مع سياسة التعليم في المملكة.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده على هامش تدشين معرض تطوير الكتاب المدرسي بمقر الوزارة بالرياض أمس الخميس، إن المناهج التعليمية بشكل عام لم تكن بها إشكاليات فيما يتعلق بالفكر الإخواني.
وأوضح أن الإشكالية كانت تتعلق بالأنشطة اللا صفية في بعض المدارس خلال اليوم الدراسي، وكذلك ما يحمله بعض المعلمين من أفكار في هذا الجانب.
وأشار إلى أن ورش العمل التي نُظمت لمراجعة المحتوى التعليمي لم تجد إشكالًا فيما يتعلق بسياسة التعليم في المملكة.
وفق “أخبار 24”.