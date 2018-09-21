عرض أول فيلم سعودي في دور السينما مجانًا في اليوم الوطني

يعرض في دور السينما بالمملكة، أول فيلم سعودي، يوم الأحد القادم الموافق 23 سبتمبر 2018 الموافق اليوم الوطني الـ88 للمملكة، وهو فيلم “جود”، وسيكون الدخول للجمهور مجانًا.
وقال ماجد سلمان مشرف السينما بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي للحوار “إثراء”، إن الفيلم تم تدشينه في حفل ضخم بالمركز في نوفمبر 2017، بحضور عدد من النقاد والشعراء والسينمائيين.
وأوضح أن الفيلم يتأمل مفهوم الحياة ودورتها ويقدم مادة بصرية غنية، تعكس من بناء القصيدة الجاهلية التي يقف الشاعر في مطلعها على الأطلال، ثم يقتحم بذاكرته من مكان لآخر، مستعيدًا مواقف مؤثرة وأحداثًا غيرت مسار حياتنا. وفق “أخبار 24”.
ويستعرض الفيلم التنوع الطبيعي والتراثي في المملكة، وما شهدته من تغير مدني وتنموي بعد اكتشاف النفط، والتغيرات الاجتماعية المصاحبة لذلك.
والفيلم قام عليه فريق إنتاج وإخراج سعودي، وتم تصويره في 16 مدينة بالمملكة، ووثّق أبرز المعالم والآثار السعودية.