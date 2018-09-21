أثار ترتيب فريقي الهلال والنصر في قائمة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان بعد نهاية الجولة الثالثة منه جدلًا موسعًا بين أنصار الفريقين، إذ وضع الهلال في الصدارة وحل النصر ثانيًا.
من المعروف أن ترتيب الفرق في القوائم الخاصة بالمسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم يأتي وفقًا للائحة المسابقات، التي ترتب الفرق حسب النقاط، وفي حال تساوي فريقين أو أكثر في النقاط يلجأ لفارق الأهداف، وفي حال التعادل في الأهداف يكون الترتيب وفقًا لأفضلية التسجيل خارج الأرض، ثم أفضلية التسجيل في المواجهات المباشرة.
وبحسب اللائحة، فإنه في حال تساوي الفريقين في كل ما سبق يؤول المركز المتقدم للفريق الأعلى تصنيفًا في بطولة الموسم الماضي، وبما أن الهلال يحمل بطولة الدوري للموسمين الماضيين لذلك وضع في صدارة القائمة وحل النصر ثانيا رغم تساويهما في كل ما ذُكر.
وفق “أخبار 24”.