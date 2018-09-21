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أخبار محلية > مسؤول بوزارة العمل: تطوير آليات الاستقدام للحصول على التأشيرات
21/09/2018   4:19 م

مسؤول بوزارة العمل: تطوير آليات الاستقدام للحصول على التأشيرات

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قال مدير عام إدارة الإشراف على توظيف العمالة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم أحمد السكيت، إن الوزارة تسعى إلى تطوير آليات الاستقدام من خلال التحول الإلكتروني للحصول على التأشيرات؛ وذلك لتوفير الجهد والوقت للعميل.

جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة الاستقدام في غرفة القصيم أمس الأول الأربعاء، حيث تم بحث عدد من المواضيع التي تهم القطاع.

وتطرق الاجتماع -بحسب “المدينة”- إلى آليات الاستقدام، وضوابط منح التأشيرات للأفراد، والتعويض عن العمالة الهاربة، وطرق منح التأشيرات البديلة.

كما ناقش الاجتماع توحيد الجهود بين مختلف الأطراف في عمليات التفتيش على المنشآت، ومكافحة ظاهرة التستر، وتطبيق النظام على المخالفين.

مسؤول بوزارة العمل: تطوير آليات الاستقدام للحصول على التأشيرات

أخبار محلية
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