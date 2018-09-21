فتاة سعودية تعمل في مقهى بالدمام.. وعضوة شورى: “فخورة فيك بحجم السماء”

وثقت عضو مجلس الشورى نورة الشعبان مقطع فيديو لفتاة سعودية تعمل في مقهى لإعداد وبيع القهوة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
وعبرت الفتاة التي تدعى “رشا” عن اعتزازها بالعمل في المقهى الذي التحقت به مؤخرًا، وتعلمت فيه طرق إعداد القهوة وكيفية التعامل مع الزبائن.
من جانبها، عبرت الشعبان عن فخرها برشا ومثيلاتها من بنات الوطن، وقالت: “فخورة بحجم السماء ببناتنا اللواتي يعملن ويخضن التجربة لتعلم الجديد” وأضافت: “العمل نعمة من الله والإنسان الجاد هو من لا ييأس ويحاول ويجرب كل الأعمال فيكسب مهارات متعددة ويصقل إمكانات مختلفة.. سيرزقه الله خيرًا وفيرًا من حيث لا يحتسب ويفتح له أبوابًا مغلقة”. وفق “أخبار 24”.