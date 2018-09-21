تحرير مخالفات بـ200 ألف ريال في جولة تفتيشية على محلات التبغ بجدة

أسفرت الحملة المشتركة التي نفذتها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بجدة بالتعاون مع أمانة جدة ومكتب العمل بالمحافظة، عن ضبط وإتلاف نحو 500 كجم من منتجات المعسل المخالفة، و140 مدواخ ودوخة ونكهات المعسلات الإلكترونية.
ورصدت الحملة أكثر من 40 مخالفة بلغت قيمة غراماتها 200 ألف ريال، بجانب تحرير 76 تعهدًا، فضلًا على إغلاق محل واحد، وذلك بعد زيارة 95 محلًا بالمحافظة.
وتضمنت المخالفات المضبوطة، إعادة تصنيع المعسل، وبيع المعسلات الإلكترونية ونكهاتها، وعرض منتجات التبغ خلف الكاشير، وعدم وجود لوحات تحذيرية من مخاطر التبغ، بجانب عدم وجود لوحات منع بيع التبغ لأقل من سن 18 عامًا. وفق “أخبار 24”.