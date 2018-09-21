إطلاق سراح المتهمَيْن بحرق سيارة “مواطنة الجموم”.. محاميهما: لا أدلة على تورطهما

كشف محامي المتهمَيْن في قضية إحراق سيارة سلمى البركاتي بمحافظة الجموم عن إطلاق سراح موكلَيْه بأمر قضائي، بعد أن قدم مذكرات جوابية على الدعوى، مبينًا أنه لا توجد أدلة لإدانتهما.
ونفى المحامي أمين البركاتي صلة موكلَيْه باحتراق السيارة، مرجحًا -وفقًا لصحيفة “مكة”- أن يكون سبب ذلك تطاير شرار من عمود للتيار الكهربائي كانت تقف السيارة بالقرب منه.
وقال إن القضية بنيت على أن المدعى عليهما يعارضان قيادة المرأة للسيارة وأنهما أتلفا مركبتها وشهَّرا بها، وهذا كله غير صحيح حسب كلامه.
وأضاف المحامي أنه من المرجح أن يكون سببَ احتراق السيارة مصدر حراريّ ذو لهب، وبما أن المركبة واقفة تحت عمود للتيار الكهربائي فيحتمل أن شرارًا ناريًّا تسبب في بداية الحريق وتفاقم الأمر بسبب عوامل أخرى بالسيارة كالعطور ونحوها.