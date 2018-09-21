“المرور”: تسجيل المخالفات في “أبشر” يستغرق يومين إلى 5 أيام.. ولا نظام للسداد بالتقسيط

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن تسجيل المخالفات المرورية على نظام الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” يستغرق من يومين إلى خمسة أيام.
يشار إلى أنه يتم رصد المخالفة (قطع الإشارة أو السرعة) آليًّا من خلال كاميرات “ساهر”، وتصل المخالفة إلى مركز معالجة المخالفات، الذي يحصل على معلومات مالك المركبة من قاعدة البيانات الوطنية، ويتم إصدار المخالفات وإشعار المالك بها من خلال الرسائل النصية وحسابه الشخصي في “أبشر”.
وفي السياق ذاته، أكدت إدارة المرور أن غرامة التطويف تحتسب بعد مرور 60 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية استمارة السيارة، مشيرةً إلى أن تجديد الاستمارة يكون لثلاث سنوات. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الإدارة أنه في حال اختلاف قيمة المخالفات في حساب “أبشر” عن تلك الموجودة بالحساب البنكي؛ يتم سداد ما يظهر في النظام البنكي، مشددةً على أنه لا يوجد نظام لسداد المخالفات بالتقسيط ولكن يمكن سداد كل مخالفة على حدة.
ولإدخال تعديلات على الاسم الموجود برخصة القيادة، دعت إلى مراجعة مكتب المرور والتقدم بطلب، ومن ثم تجديد الرخصة عن طريق الحساب الشخصي في “أبشر”.