أول تعليق من باصريح عقب سقوط الاتحاد أمام التعاون

أعرب بندر باصريح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن حزنه الشديد عقب السقوط أمام نادي التعاون في الدوري.
وأكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره بنادي الاتحاد بنتيجة 5/3 في المباراة التي أقيمت مساء يوم الخميس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية – بريدة في الجولة 3 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وقال باصريح :” الاتحاد يمر بظروف صعبة ولكن الهزيمة اليوم كانت قاسية ولم نتوقع ان تصل النتيجة الي 5 أهداف :”
تابع :” بالرغم من تولية المهمة بشكل مؤقت منذ 48 ساعة ولكني أتحمل الخسارة أمام التعاون”.
أضاف :” أعتذر لجماهير الاتحاد على الخسارة وأشكر اللاعبين على الجهد الكبير في المباراة وتسجيل 3 أهداف”.