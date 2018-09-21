فيديو.. رسميا.. تأجيل مباراة الهلال والاتفاق في دوري المحترفين

أعلن لؤي السبيعي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل لقاء للهلال، بمسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل إتاحة الفرصة أمامه، لمواجهة الأهلي المصري.
ويواجه الهلال، يوم السادس من أكتوبر القادم، في المملكة، فريق الأهلي، ضمن منافسات السوبر المصري السعودي.
وقال السبيعي، في تصريحات لقناة “بيراميدز”، إن الهلال، كان من المفترض أن يواجه الاتفاق، بالدوري السعودي، في الخامس من أكتوبر، إلا أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل اللقاء.
وأوضح رئيس لجنة المسابقات، أنه كان هناك اتفاق في وقت سابق، على إقامة المباراة، في 8 نوفمبر المقبل، ولكن تم تغيير الموعد، بسبب ارتباط الأهلي، ببعض الالتزامات الهامة.
وشدد السبيعي، على أن الخلاف، في الفترة الماضية، كان يعود إلى تمسك الأهلي، ببعض الأمور الخاصة بموعد المباراة، وهو الأمر الذي تم تداركه فيما بعد.
وبسؤاله عن جائزة البطل، في السوبر المصري السعودي، كشف لؤي السبيعي، عن أنها ستكون مليون دولار.
لؤي السبيعي رئيس لجنة المسابقات بالسعودية يوضح كل مايخص مباراة السوبر المصري السعودي بين الأهلي والهلال والموعد النهائي والجائزة المالية #الكورة_في_ملعبكpic.twitter.com/1YfEi2lwdX
— Pyramids TV (@pyramids_tv) 20 septembre 2018